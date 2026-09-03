Путин назвал дефицит федерального бюджета России некритичным

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Дефицит федерального бюджета России не представляет критической проблемы. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, дефицит есть, но он некритичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет", – сказал Путин.

При этом президент отметил, что бюджетные средства необходимо расходовать с учетом приоритетов. По его словам, в текущей ситуации важно не просто сокращать расходы, а рационально ими распоряжаться. Путин также выразил уверенность, что вопрос с дефицитом бюджета будет решен.

Ранее Путин сообщал, что дефицит консолидированного бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года достиг 160 миллиардов рублей. Доходы и расходы субъектов выросли на 5,9%, а общий дефицит остался почти на уровне прошлого года.