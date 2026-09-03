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03 сентября, 11:57

Технологии

Московский проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков наградили на саммите ООН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты ООН в ходе первого Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом и саммита "ИИ во благо" в Женеве наградили столичный проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний на базе генеративного ИИ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Нейросеть обучена на обезличенных данных пациентов, перенесших инфаркты и инсульты. Она автоматически выявляет людей с высокой вероятностью развития этих состояний в ближайшие два года. Система анализирует полноту обследования, качество терапии и состояние здоровья за предшествующие 180 дней, после чего формирует для участкового врача персональный сигнальный лист с выявленными рисками и обоснованными рекомендациями по коррекции наблюдения и лечения.

Заммэра подчеркнула, что на сегодняшний день эта система соответствует мировому уровню. Столица не просто активно использует нейросети в работе врачей, а выстраивает процессы комплексно: от разработки технологий и применения их в клинической практике до перманентного контроля эффективности.

"И результаты этой работы получают признание на крупнейших международных площадках", – отметила Ракова.

В рамках поездки делегация правительства Москвы также встретилась с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По итогам встречи они предложили включить московский Центр диагностики и телемедицины в международный консорциум, объединяющий около 20 университетов и исследовательских организаций, а также привлечь столичных экспертов к работе организации, специализирующейся в области компьютерного зрения.

Это направление развивается в Москве более шести лет. Уже более 70 ИИ-сервисов компьютерного зрения помогают врачам анализировать лучевые исследования, например КТ, МРТ и рентгенографию. Эксперты ВОЗ высоко оценили столичный подход к оценке и мониторингу медицинского ИИ и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с московскими специалистами.

Кроме того, достигнуты договоренности о сертификации московских клиник по системе HIMSS – международному стандарту оценки цифровой зрелости медицинских организаций. Он позволяет оценить, насколько эффективно цифровые инструменты интегрированы в реальную клиническую практику для врача и пациента. Высшую оценку по этому стандарту получают самые передовые медицинские организации со всего мира.

В столице также работает цифровая платформа "Московская медицина. Мероприятия". Она обеспечивает доступ к экспертным знаниям и развивает профессиональные коммуникации, объединяя врачей из Москвы и других регионов России. Образовательный ресурс был создан в 2020 году. На сегодняшний день на платформе прошло более 200 онлайн-мероприятий с участием свыше 1,2 тысячи спикеров.

Платформа "МосМедИИ" работает уже в 75 регионах России

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