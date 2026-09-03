В США аллигатор на трассе стал причиной гибели дочери заместителя шерифа

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В американском штате Флорида вышедший на трассу аллигатор спровоцировал смертельное ДТП, жертвой которого стала 20-летняя Кэсси Тейлор – дочь заместителя шерифа округа Индиан-Ривер. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на новостной сайт WFLA.

Авария произошла в Титусвилле. Девушка ехала в пикапе Toyota Tacoma. Как сообщила полиция, перед этим автомобиль Mercedes сбил переходившего дорогу аллигатора. Тейлор попыталась уклониться от столкновения, но не справилась с управлением, и ее выбросило из машины.

Пока девушка лежала на дороге, по ней проехал неизвестный водитель, который скрылся. Сейчас его разыскивают. Прибывшие по вызову бригады скорой подтвердили смерть девушки. Водитель Mercedes не пострадал, а аллигатор погиб.

Погибшая оказалась дочерью помощника шерифа округа Индиан-Ривер Скотта Берка. Она совсем недавно устроилась в органы правопорядка, и официальное принятие присяги было намечено на ближайшие несколько часов после случившегося.

Ранее на востоке Чехии автомобиль сбил кенгуру, внезапно выбежавшего на трассу. Водитель не пострадал, но зверь погиб. Позже установили, что животное принадлежало одному из жителей села Бискупице. Суммарный материальный ущерб от аварии составил 60 тысяч чешских крон, что примерно равно 2,8 тысячи долларов.

