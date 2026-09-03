Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 12:48

Происшествия

В США аллигатор на трассе стал причиной гибели дочери заместителя шерифа

Фото: 123RF.com/linchk

В американском штате Флорида вышедший на трассу аллигатор спровоцировал смертельное ДТП, жертвой которого стала 20-летняя Кэсси Тейлор – дочь заместителя шерифа округа Индиан-Ривер. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на новостной сайт WFLA.

Авария произошла в Титусвилле. Девушка ехала в пикапе Toyota Tacoma. Как сообщила полиция, перед этим автомобиль Mercedes сбил переходившего дорогу аллигатора. Тейлор попыталась уклониться от столкновения, но не справилась с управлением, и ее выбросило из машины.

Пока девушка лежала на дороге, по ней проехал неизвестный водитель, который скрылся. Сейчас его разыскивают. Прибывшие по вызову бригады скорой подтвердили смерть девушки. Водитель Mercedes не пострадал, а аллигатор погиб.

Погибшая оказалась дочерью помощника шерифа округа Индиан-Ривер Скотта Берка. Она совсем недавно устроилась в органы правопорядка, и официальное принятие присяги было намечено на ближайшие несколько часов после случившегося.

Ранее на востоке Чехии автомобиль сбил кенгуру, внезапно выбежавшего на трассу. Водитель не пострадал, но зверь погиб. Позже установили, что животное принадлежало одному из жителей села Бискупице. Суммарный материальный ущерб от аварии составил 60 тысяч чешских крон, что примерно равно 2,8 тысячи долларов.

Читайте также


животныепроисшествияДТПза рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика