Водитель грузовика сбил лося в районе 108-го километра МКАД

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель грузового автомобиля Sitrak наехал на лося на 108-м километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В результате ДТП животное погибло на месте, водитель грузовика не пострадал. Установление всех обстоятельств дорожной аварии на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.

Кроме того, межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животного.

Ранее две машины столкнулись на Живописном мосту на северо-западе Москвы. Движение в районе аварии было временно затруднено. По данным СМИ, участниками аварии были самосвал Mercedes и "Газель". Пострадал один человек.

