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07 июля, 17:16

Транспорт

Дополнительный поезд назначен между Москвой и Казанью

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дополнительный поезд № 274/273 между Москвой и Казанью будет курсировать в период с июля по сентябрь. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Как пояснили в ФПК, поезд запустили, чтобы как можно больше пассажиров смогли посетить столицу Татарстана.

Из Москвы, с Казанского вокзала, состав будет отправляться 28 и 30 июля, с 1 по 31 августа – по нечетным числам, с 2 по 12 сентября – по четным.

Рейсы из Казани запланированы на 27, 29, 31 июля, с 2 по 30 августа – по четным дням, а с 1 по 11 сентября – по нечетным.

В компании отметили, что поезд будет прибывать в Казань рано утром.

В состав включат плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами и биотуалетами. Также предусмотрены специальное купе для маломобильного пассажира и сопровождающего и места для проезда с домашними животными.

Ранее ФПК назначила дополнительные поезда из Москвы в Анапу и Новороссийск. Они будут курсировать до конца сентября. Составы будут делать остановки, в том числе на станциях Лиски, Россошь, Лихая и Тимашевская.

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