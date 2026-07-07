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07 июля, 17:10

Общество

"Активные граждане" оценят площадки фестиваля "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Горожане могут оценить площадки фестиваля "Театральный бульвар" в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит в рамках проекта "Лето в Москве". В частности, посмотреть концерты и постановки можно на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское", на Пушкинской набережной в Парке Горького или на передвижной фестивальной площадке "Дилижанс" в столичных парках.

Гости могут увидеть различные постановки коллективов из разных регионов, а также ведущих столичных театров – "Современника", Театра имени А. С. Пушкина и других.

Участникам голосования предстоит ответить на четыре вопроса. Например, на каких сценах "Театрального бульвара" им бы больше всего хотелось увидеть постановки. Также горожане оценят оформление и атмосферу площадок.

Кроме того, жители столицы выберут самые интересные мероприятия "Театрального бульвара". В финальном вопросе участники проекта назовут предпочтительные театральные жанры.

Вместе с тем с 17 по 19 июля жители и гости Москвы смогут отметить день рождения поэта Владимира Маяковского. Главной локацией станет двор дома, в котором находится музей "Квартира на Большой Пресне", а кульминацией вечера – спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".

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