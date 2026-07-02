Пик цветения роз можно увидеть в Парке Горького и "Сокольниках"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В парках Москвы сейчас идет пик цветения роз. Более 300 тысяч бутонов распускаются в "Сокольниках", а в историческом розарии Парка Горького – свыше 2,7 тысячи роз разных сортов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Розарий Парка Горького находится между Титовским проездом и Голицынским прудом, вход туда бесплатный. Там растут разные чайно-гибридные розы: солнечно-желтые "беролина", пурпурно-розовые "пароле", жемчужные "ла перла", "себастьян кнайпп" с бело-розовым окрасом и цветами в форме старинной чаши.

"Цветение розария – одно из самых долгожданных событий в Парке Горького. Здесь собраны несколько тысяч чайно-гибридных роз, среди которых такие сорта, как "сувенир де баден-баден", "голубая река", "валенсия"", – рассказала директор Парка Горького Елизавета Фокина.

Она напомнила, что эту часть парка создавали знаменитые архитекторы Виталий Долганов и Александр Власов. По ее словам, сейчас розы высадили по такой же схеме, что и в 1930-е.

"Параметры растений, цветовая гамма, особенности посадки – все передает дух места. Это важная часть наследия, которое мы сохраняем", – подчеркнула Фокина.

Что касается "Сокольников", то там можно увидеть королеву роз – легендарную "мадам мейян". Также можно полюбоваться огненно-оранжево-коричневыми розами "ашрам", солнечно-желтыми "надя мейяндекор", белоснежными "айс мейяндекор", душистыми "лин рено".

Особенное внимание стоит уделить сортам "строберри хилл" в английском стиле, "леонардо да винчи", "стефани баронин цу гуттенберг". Также в парке растут почвопокровные розы: "зе фейри", "меджик мейян", "лавли мейян", "хеллоу", "кятр сезон".

У гуляющих в "Сокольниках" есть возможность увидеть топиарные скульптуры. Розарий открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00.

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