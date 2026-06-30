Шахматы с гроссмейстерами и народные игры ждут москвичей в июле 2026 года

Городские фестивали "День Московского спорта", "Ночь Московского спорта", "Зарядфест" и другие мероприятия пройдут в рамках проекта "Лето в Москве" в первые июльские выходные. Какие еще активности пройдут в столице до августа – в нашем материале.

День и ночь Московского спорта

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивный фестиваль "День Московского спорта" пройдет 4 июля в Лужниках с 11:00 до 21:00 в рамках проекта "Лето в Москве". Посетить все площадки можно бесплатно.

В частности, гостей мероприятия ждут водные развлечения: они смогут увидеть показательные трюки в дисциплине гидрофлай и покататься на каноэ или сап-бордах. Любителей экстрима ждет зона мотофристайла, где опытные райдеры продемонстрируют затяжные прыжки на мотоциклах и сложные элементы на снегоходах, а также покажут трюковое шоу "Шар смелости".

Кроме того, в течение дня будет работать спортивная зона "Суперниндзя". Здесь программа начнется в 11:15 с разминки под руководством Дмитрия Караванова, Василия Артемьева и участников проекта, после чего ведущий одноименного шоу проведет для гостей викторину с розыгрышем призов. Основные соревновательные забеги пройдут с 12:00 до 17:00, а в перерывах гости фестиваля смогут посетить мастер-классы от звездных участников телепроекта.

Помимо этого, на площадке фестиваля организуют заезды на беговелах для детей от 2 лет и старше, где юные участники научатся кататься на обычном велосипеде. Для посещения этих тренировок родителям потребуется пройти предварительную регистрацию, которая разделена по возрастам.

Также в детской игровой зоне ребят ждут пейнтбол, аквагрим, джиппинг, мастер-классы по гимнастике и авиамоделированию, где им предложат собрать и запустить собственный летательный аппарат.

В рамках мероприятия также пройдет этноспортивный фестиваль "Русские игры". Гости увидят отборочные турниры по киле и традиционной русской борьбе за-вороток, где выступят как любители, так и опытные спортсмены. Также на протяжении дня для всех желающих будут открыты интерактивные площадки с народными играми.

Завершится спортивный праздник бесплатным концертом. Перед зрителями выступят популярные исполнители, среди которых Zivert, Севиль, ST, Мари Краймбрери и другие. Актуальную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте.

В этот же день, 4 июля, с 19:00 по 22:00 пройдет фестиваль "Ночь Московского спорта". Например, на Арбате откроются площадки для любителей силовых видов спорта. Посетители смогут попробовать себя в армрестлинге, гиревом спорте, настольных теннисе, футболе и хоккее. Также здесь пройдут занятия по танцевальной терапии и брейк-данс.

Парк Горького станет центром экстремальных и уличных активностей. Гостей ждут тренировки по паркуру, воркауту и степ-аэробике, а на воде можно попрактиковать гидрофлай. В свою очередь, шахматные зоны будут организованы сразу на двух площадках. В музее-заповеднике "Царицыно" получится сыграть партию против гроссмейстера Александра Морозевича под живое выступление кавер-группы "Двое". А в Самотечном сквере сеанс одновременной игры проведет Сергей Карякин, где за музыкальную атмосферу будет отвечать группа "Фабрика". Подробнее об активностях и локациях мероприятия – на сайте.

Бесплатный фестиваль "Зарядфест" также пройдет в Большом Строгинском затоне в будущие выходные, 4–5 июля. Он объединит интерактивные развлечения, водный спорт и живую музыку под открытым небом.

Также 4 июля состоятся открытые танцевальные батлы. Принять участие в них можно бесплатно, а оценивать выступления по хип-хопу и другим стилям будут профессиональные судьи под сеты приглашенных диджеев. Плюс ко всему гостям предложат поиграть в пляжный волейбол, бадминтон, фрисби, петанк и настольный теннис. Помимо этого, все желающие попробуют установить новый мировой рекорд по сап-йоге.

Танцы, шахматы и водный спорт

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Теннисный фестиваль пройдет без предварительной регистрации во Дворце тенниса "Лужники" 11 июля, а также 11 и 12-го в парке "Ходынское поле", где все желающие смогут пройти короткие уроки и сыграть в мини-турниры под руководством профессиональных инструкторов.

Центральным событием праздника станет яркий шоу-матч с участием звезд мирового тенниса из первой двадцатки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, а также автограф-сессии со знаменитыми игроками. Программу дополнят соревнования для детей и опытных игроков старшего поколения, конкурс костюмов, тематические фотозоны и интерактивные игры, где за точные попадания в цель можно выиграть подарки.

Гидрофлай-фест пройдет на Круглом пруду в Измайловском парке 10–11 июля. Более 100 российских и зарубежных атлетов продемонстрируют зрелищные трюки в дисциплинах гидрофлай, вотеркросс и джетсерф. Помимо соревнований, посетителей ждут занятия на берегу, выступления артистов, диджей-сеты и вечернее гидрофлай-шоу, при этом вход для всех зрителей будет абсолютно свободным.

11 июля в Москве также пройдет Московский фестиваль танцев. В рамках мероприятия, которое продлится с 12:00 по 21:00, можно освоить хип-хоп, вальс, самбу, танго, зумбу и другие стили на мастер-классах от ведущих школ и увидеть шоу со звездными гостями. Программа также включает выступления, тематические беседы о закулисной жизни и хореографическом образовании, а для отдыха гостей на площадке будут обустроены уютные лаунж-зоны с пуфами.

Помимо этого, 11–12 июля пройдет V Фестиваль неолимпийских видов спорта. Программа объединит турниры, зрелищные шоу и мастер-классы по паркуру, роликам, самокатному фристайлу и капоэйре. Организаторы откроют зоны йоги и цигуна и дадут возможность сыграть в кроссминтон воланами без сетки, запустить летающий диск или провести матч в хоккей с мячом и клюшками.

20 июля в столице пройдет фестиваль "День шахмат", приуроченный к международному празднику. Активности для детей и взрослых начнутся в 13:00 перед стадионом в Петровском парке, где гостей ждут мастер-классы, развлекательная программа, аквагрим и выступления артистов.

Позже, в 17:00, здесь начнутся турниры для любителей, женщин, квалифицированных игроков, а также подростков до 13 и 17 лет. Помимо этого, в 16:00 у гостиницы "Метрополь", на Самотечном бульваре и в "Царицыно" развернутся площадки с квизами, эстафетами и сеансами одновременной игры против гроссмейстеров. Актуальную информацию о программе фестивалей также можно посмотреть на сайте.

