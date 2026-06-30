В России подростки стали вдвое чаще совершать экстремистские преступления

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подростки в России стали вдвое чаще совершать преступления экстремистской и террористической направленности. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании по вопросам криминализации подростковой среды, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы СК, в 2026 году всеми правоохранительными органами расследовано более 11 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними. Число подростков, преступивших закон, выросло на 9% – до 9 641 человека. При этом количество насильственных преступлений увеличилось на 10%.

Глава СК также сообщил, что только за первый квартал 2026 года следователи направили в суд более 3,5 тысячи уголовных дел в отношении почти 5 тысяч подростков. Кроме того, раскрыто свыше 500 преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе организованных групп или преступных сообществ.

Особую обеспокоенность, по словам Бастрыкина, вызывает рост вовлечения несовершеннолетних в диверсионную деятельность, мошенничество, а также преступления экстремистской и террористической направленности.

"В два раза возросло число подростков, совершивших преступления экстремистской направленности и террористического характера, что свидетельствует о рисках распространения деструктивной идеологии", – подчеркнул он.

По словам Бастрыкина, детская преступность "молодеет", а вовлекающие детей в преступную деятельность злоумышленники не обращают внимания на возраст подростков.

По итогам совещания председатель СК поручил проанализировать причины криминализации подростковой среды, уделив особое внимание детям, не достигшим возраста уголовной ответственности, а также усилить профилактическую работу в регионах.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане 17-летнего подростка, создавшего и администрировавшего крупнейшую международную террористическую сеть, которая при координации украинских спецслужб вербовала подростков для нападений на школы, терактов и лжеминирований. По данным ведомства, он причастен к организации 15 преступлений в 10 регионах России, его сообщество также совершало поджоги в США и Европе.

Подросток администрировал ресурсы с аудиторией более 200 тысяч человек, обучал завербованных тактике нападений и изготовлению взрывных устройств, а также готовил нападение на школу в Домодедове. Фигуранта арестовали, ему предъявили обвинение в приготовлении массовых убийств школьников.