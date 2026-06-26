В Дагестане задержали подростка-администратора международной террористической сети

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Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане 17-летнего подростка, являющегося создателем и администратором крупнейшей международной террористической сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Несовершеннолетний занимался вербовкой подростков для нападений на школы, совершения терактов и лжеминирований. Действовал он при координации украинских спецслужб, в этой деятельности участвовали не менее трех граждан Украины.

По данным ведомства, задержанный подросток причастен к организации 15 террористических преступлений в 10 регионах России. Все исполнители уже задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения.

В спецслужбе уточнили, что фигурант обучал завербованных тактике совершения терактов и массовых убийств, конспирации, предоставлял им средства террора, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).

Кроме того, его террористическое сетевое сообщество организовало поджоги машин и христианской церкви в США и странах Европы в 2025–2026 годах. Участники осуществили рассылку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов.

"Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов, продвижения ресурсов сообщества в иностранном сегменте социальных сетей и мессенджеров изготавливались в Киеве", – добавили в ФСБ.

Подросток на момент задержания администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 тысяч человек, при этом 5 тысяч из них были активными участниками. Установлены сообщники задержанного из России, США и стран Европы.

Ведомство призвало вовлеченных в террористическую деятельность лиц добровольно отказаться от совершения преступлений, так как лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения его до конца. Также лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало предотвращению теракта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

В свою очередь, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко добавила, что следователи изъяли у несовершеннолетнего архив переписки с сообщниками из разных стран. По данным следствия, он готовил нападение на учеников Домодедовской средней школы.

"Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия", – сказала Петренко.

По ходатайству следствия фигурант арестован. Ему предъявлено обвинение в приготовлении массовых убийств школьников.

Ранее силовики задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании районного суда в Донецкой Народной Республике (ДНР). Установлено, что он связался с украинским агентом через мессенджер Telegram. По его указанию мужчина извлек из тайника СВУ, которое планировал использовать для подрыва. ФСБ поймала злоумышленника сразу после его приближения к объекту.