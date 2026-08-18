Эксперт Иванова: отсрочка выхода на пенсию может увеличить выплату до 68,5 тыс руб

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Страховую пенсию можно увеличить на 10–17 тысяч рублей в месяц, если отложить ее оформление на пять лет. Об этом рассказала "Газете.ру" генеральный директор одного из фондов Оксана Иванова.

При отсрочке выхода на пенсию на пять лет применяется коэффициент 1,45 к накопленным пенсионным баллам и 1,36 – к фиксированной выплате. В результате размер пенсии увеличивается примерно на 42%.

К примеру, выплата в 25 тысяч рублей в ценах 2026 года после пятилетней отсрочки составит около 35,4 тысячи рублей, пенсия в 30 тысяч вырастет до 42,6 тысячи, а в 40 тысяч – до 57,1 тысячи. При этом в течение пяти лет пенсию гражданин не получает.

Дополнительную прибавку дает продолжение официальной работы. Максимально за год можно получить 10 пенсионных баллов при средней зарплате от 248,25 тысячи рублей в месяц. За пять лет таким образом накапливается 50 баллов, которые с учетом повышающего коэффициента добавят к пенсии около 11,4 тысячи рублей.

В таком случае пенсия в 25 тысяч рублей увеличится примерно до 46,8 тысячи, в 30 тысяч – до 54 тысяч, а в 40 тысяч – до 68,5 тысячи.

По оценке Ивановой, сформировать сопоставимый дополнительный доход за счет личных накоплений за пять лет значительно сложнее. Например, для получения 50–80 тысяч рублей в месяц от вклада под 9% годовых потребуется разместить 6,7–10,7 миллиона рублей без учета налогов. Эксперт считает, что задумываться о создании источника пассивного дохода стоит заранее.

В свою очередь, депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил в беседе с RT, что с 1 сентября вырастут выплаты для некоторых категорий пенсионеров.

Наиболее заметная прибавка придет получателям страховой пенсии по старости после достижения 80 лет. Фиксированная выплата для них увеличится с 9 584,69 до 19 169,38 рубля, а дополнительная надбавка за уход составит 1 413,86 рубля. Общая прибавка достигнет 10 998,55 рубля. Сентябрьская выплата также будет учитывать доплату за дни августа, прошедшие после достижения пенсионером 80-летнего возраста.

Аналогичное повышение предусмотрено для пенсионеров, которым в августе установили I группу инвалидности. При одновременном наличии инвалидности I группы и возраста старше 80 лет применяется только одно удвоение фиксированной выплаты.

Кроме того, после увольнения в августе увеличится пенсия работающих пенсионеров. Размер выплаты пересчитают с учетом индексаций 2016–2024 годов, которые ранее учитывались только в установленном размере пенсионных прав.

Ранее стало известно, что в пяти субъектах России доля работников с зарплатой выше средней по стране превышает 50%. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.