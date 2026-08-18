В центре Москвы завершается реставрация дома скульптора Николая Андреева

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве завершается комплексная реставрация здания скульптурных мастерских Николая Андреева, объекта культурного наследия федерального значения. Он расположен по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом 27, строения 2, 3, 4, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Здание построили в 1894 году по проекту архитектора Александра Каминского. С 1900 по 1932 год там жил и работал скульптор Николай Андреев, создавший в своей мастерской многочисленные прижизненные портреты Владимира Ленина.

Специалисты уже привели в порядок фасады и кровлю, в настоящее время заканчивают реставрацию интерьеров. Также укрепили кирпичную кладку стен, обработали ее биоцидным составом, отремонтировали цоколь, вернули фасадам исторический цвет. По архивным фотографиям изготовили оконные и дверные заполнения, отремонтировали междуэтажную лестницу и воссоздали элементы декора в интерьерах.

При демонтаже старого пола мастера нашли гипсовые головы, части изваяний и барельефов Ленина, Иосифа Сталина и Владимира Маяковского, покрытые глазурью изразцы, книги, детали мебели и другие предметы начала XX века.

Реставрация проводится в рамках программы льготной аренды объектов культурного наследия "один рубль за квадратный метр в год". Договор с инвестором заключен летом 2023 года на 49 лет. Согласно условиям, для перехода на льготную ставку нужно завершить все восстановительные работы не позднее 2028 года.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что программа имеет мультипликативный эффект: бизнес экономит на аренде, а город сохраняет историческое наследие.

Здание служит ярким образцом московской эклектики, сформировавшейся в конце XIX столетия. В его архитектурном облике гармонично переплетаются классические элементы с модными для того времени приемами оформления оконных и дверных проемов в духе модернизма.

Начиная с первых лет XX века здание стало центром притяжения творческой молодежи: здесь располагалась скульптурная коммуна. Рядом с мастерской Андрея Андреева работала студия Марии Синицыной, где свои навыки оттачивали такие будущие мастера, как Вера Мухина, Людмила Гольд, Софья Розенталь и Иван Рахманов.

В этом здании Андреев работал над памятниками Николаю Гоголю, доктору Федору Гаазу, а после революции – над памятниками Александру Герцену, Александру Островскому и Николаю Огареву. После смерти скульптора в 1932 году жилые помещения стали коммунальными, а мастерские перешли к другим художникам, среди которых были Андрей Древин, Виктор Думанян, Олег Толстой, Абрам Малахин и Антон Лавинский.

После завершения реставрации в здании планируют обустроить многофункциональное пространство. Часть обнаруженных предметов вернут в исторические интерьеры, чтобы сохранить связь дома с его прошлым.

Ранее сообщалось, что реставрация Шуховской башни начнется осенью. В рамках проекта планируется заменить с первой по пятую секции вышки. Отдельное внимание будет уделяться антикоррозионной защите. Работы проведут с учетом статуса объекта культурного наследия и с максимальным сохранением оригинальных деталей.