Умерла заслуженная артистка России Наталия Бизева

Фото: vk.ru/ciganskyteatrromen

Заслуженная артистка России, актриса Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Наталия Бизева скончалась в возрасте 81 года. Об этом ТАСС заявил худрук культурного учреждения Николай Сергиенко.

"Она скончалась 16 августа после продолжительной болезни", – сказал Сергиенко, добавив, что артистка длительное время не выходила на сцену.

Прощание с Бизевой запланировано на 20 августа в театре "Ромэн". Гражданская панихида начнется в 11:00, а отпевание, которое пройдет в храме Всех Святых на Соколе, – в 12:30. По словам собеседника агентства, Бизеву похоронят рядом с супругом и родителями – заслуженным артистом РСФСР Василием Бизевым и актрисой театра "Ромэн" Валентиной Вербицкой.

Наталия Бизева родилась 6 июля 1945 года. Она была потомственной актрисой "Ромэна". Впервые на сцену Бизева вышла в 5 лет в спектакле "Кровавая свадьба". После окончания театральной студии при театре и ГИТИСа актриса посвятила театру всю творческую жизнь.

Она играла в таких спектаклях, как "Цыганка Аза", "Цыганская легенда", "Девчонка из табора" и других. В числе ее киноработ – "Дети подземелья", "Цыганское счастье", телеспектакль "Трефовый король", "Больше, чем любовь".