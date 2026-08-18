Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 16:33

Культура

Умерла заслуженная артистка России Наталия Бизева

Фото: vk.ru/ciganskyteatrromen

Заслуженная артистка России, актриса Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Наталия Бизева скончалась в возрасте 81 года. Об этом ТАСС заявил худрук культурного учреждения Николай Сергиенко.

"Она скончалась 16 августа после продолжительной болезни", – сказал Сергиенко, добавив, что артистка длительное время не выходила на сцену.

Прощание с Бизевой запланировано на 20 августа в театре "Ромэн". Гражданская панихида начнется в 11:00, а отпевание, которое пройдет в храме Всех Святых на Соколе, – в 12:30. По словам собеседника агентства, Бизеву похоронят рядом с супругом и родителями – заслуженным артистом РСФСР Василием Бизевым и актрисой театра "Ромэн" Валентиной Вербицкой.

Наталия Бизева родилась 6 июля 1945 года. Она была потомственной актрисой "Ромэна". Впервые на сцену Бизева вышла в 5 лет в спектакле "Кровавая свадьба". После окончания театральной студии при театре и ГИТИСа актриса посвятила театру всю творческую жизнь.

Она играла в таких спектаклях, как "Цыганка Аза", "Цыганская легенда", "Девчонка из табора" и других. В числе ее киноработ – "Дети подземелья", "Цыганское счастье", телеспектакль "Трефовый король", "Больше, чем любовь".

Читайте также


культура

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика