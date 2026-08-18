В Москве к выходным потеплеет до 25 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в столице после прохладной середины недели повысится к выходным, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, в среду и четверг днем, то есть 19 и 20 августа, ожидается от 19 до 22 градусов, а в ночные часы – от 9 до 11 градусов, что примерно на градус ниже климатической нормы.

В пятницу, 21 августа, воздух прогреется до 23 градусов, а в субботу, 22 августа, – до 25 градусов.

Голубев отметил, что к выходным облачность уменьшится из-за влияния гребня повышенного давления, поэтому в субботу и воскресенье будет больше солнца и воздух лучше прогреется. Он добавил, что в целом погода на неделе будет близка к климатической норме, без сильных осадков и резких перепадов температуры.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в последней декаде августа в столице ожидается теплая и сухая погода, а термометры будут показывать 21–26 градусов. Последние пять дней лета будут довольно однородными по температуре: ночью ожидается от 10 до 15 градусов, днем – от 14 до 19 градусов.

