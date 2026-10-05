Силы ПВО уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 5 октября ликвидировали 199 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область, в частности, множественные ожоги получил водитель бензовоза. Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении в Красносулинском районе.

Мужчину доставили в реанимацию горбольницы Новошахтинска в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую помощь. Губернатор региона Юрий Слюсарь поручил при необходимости доставить мужчину в областной ожоговый центр.

Также Слюсарь сообщил, что при отражении атаки на область были нейтрализованы 5 дронов в трех районах – Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском.

