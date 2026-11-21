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Иран полностью готов к войне с США. Если Вашингтон не примет сформулированные ранее Тегераном условия по урегулированию, то новая эскалация обойдется Штатам значительно дороже. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Абольфазль Зохреванд.

"Мы преподадим им урок, чтобы они усвоили: с независимыми странами нельзя поступать так, как они поступили с Ливией, Суданом, Сирией, Ираком и Афганистаном", – отметил он.

Депутат подчеркнул, что прежняя манера диалога с США в действительности не дала Ирану ничего, кроме конфликта. Зохреванд добавил, что другая сторона не готова вести переговоры на общей основе, и это доказано.

"Она говорит о капитуляции Ирана. В такой ситуации выходом будут война и надлежащий отпор агрессору, чтобы он дошел до точки, когда начнет считаться с нашими интересами", – отметил он.

При этом Иран неоднократно выступал против создания оружия массового уничтожения (ОМУ), включая ядерное, однако США стали экзистенциальной угрозой для страны, уточнил депутат.

Кроме того, Зохреванд назвал неприемлемыми утверждения президента США Дональда Трампа о желании стереть Тегеран с лица Земли. Он дополнил, что это считается экзистенциальной угрозой, на которую необходимо дать ответ.

Также в исламе существует принцип: если ты сталкиваешься с угрозой существованию, то можешь прибегнуть к тому, что запрещено. Сейчас речь идет "о выживании Ирана, а не о гонке вооружений", заключил Зохреванд.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом. Главной темой беседы стало возможное возобновление военной операции против Ирана. Израильский премьер пытался убедить американского президента начать новые удары. Разговор сопровождался резкими высказываниями.

Позже стало известно, что администрация главы Белого дома поручила военным и разведывательным специалистам оценить возможные действия Ирана в ответ на американские удары. По данным СМИ, США хотят заранее проработать все сценарии ответной реакции Тегерана.

Особое беспокойство Вашингтона связано с безопасностью нефтегазовой инфраструктуры стран Персидского залива. В администрации Трампа опасаются, что иранские ответные действия могут затронуть эти объекты.