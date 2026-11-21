Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Мытищинской городской больницы спасли девочку, проглотившую монету, от удушья: инородное тело достали из пищевода. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, ребенка доставили в приемное отделение медучреждения с непрерывным плачем и обильным слюнотечением. Как отметила мать девочки, во время игры она могла случайно проглотить монету номиналом 10 рублей.

Диагностика подтвердила опасения: на рентгеновском снимке зафиксировали металлический диск в устье пищевода.

"Инородное тело создавало так называемый эффект клапана: накапливающаяся слюна и отек мягких тканей сдавливали трахею. Без своевременной помощи маленькой пациентке грозила асфиксия", – добавили в Минздраве.

В результате врачи решили провести экстренную эзофагоскопию – детальный осмотр пищевода специальным прибором. Заведующий отделением эндоскопии Мытищинской больницы Сулейман Ахмедов назвал это "ювелирной работой".

"Устье пищевода – зона высокого риска, вплотную прилегающая к голосовым складкам и крупным сосудам. Монета диаметром почти 2 сантиметра перекрыла просвет органа. Нам удалось завести щипцы типа "крокодил" за край монеты, надежно зафиксировать ее и, без смещения и повреждения слизистой, извлечь через ротовую полость", – добавил он.

После процедуры ребенка перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Несколько часов девочка оставалась под постоянным наблюдением врачей, а уже вечером ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Московской области врачи впервые в России провели операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка с гидроцефалией, используя ультразвуковую навигацию. Беременную пациентку на сроке 17 недель перевели в Московский областной научно-исследовательский институт (НИИ) акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского из другой медицинской организации. Возникли подозрения, что у плода может быть врожденный порок – гидроцефалия, при которой в головном мозге накапливается избыток спинномозговой жидкости.

Жидкость продолжала скапливаться в головном мозге, поэтому врачи предложили провести операцию еще до рождения ребенка. Когда срок женщины достиг 24 недель и были проведены дополнительные обследования, мультидисциплинарная бригада провела операцию.