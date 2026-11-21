Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московском регионе со второй половины следующей недели температура начнет опускаться до отрицательных значений, а к концу следующей недели похолодание усилится, что означает окончательное наступление зимы. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает ТАСС.

По ее словам, уже с середины следующей недели в течение суток ожидается от 0 до минус 5 градусов. После этого температура продолжит понижаться.

В четверг и пятницу, 26 и 27 ноября, ночью температура составит от минус 2 до минус 7 градусов, а днем – от 0 до минус 5 градусов. В следующие выходные, 28–29 ноября, ночью прогнозируется от минус 4 до минус 9 градусов, а днем – от минус 1 до минус 6 градусов.

Метеоролог также рассказала, что снегопады в Москве прогнозируются в среду, 25 ноября. По ее словам, может выпасть от 3 до 5 сантиметров снега. Прогноз, по словам синоптика, пока рассчитан до конца следующей недели – до 29 ноября. Небольшой снег ожидается и в ближайшее воскресенье, 22 ноября, уточнила Паршина.

Помимо этого, как заявила метеоролог, будет постепенно расти и атмосферное давление в Москве. Ориентировочно к четвергу, 26 ноября, оно может достигнуть 747 миллиметров ртутного столба.

"Атмосферное давление будет постепенно повышаться и придет в норму только через пять дней", – сказала Паршина.

Синоптик уточнила, что пока давление будет расти, оно останется ниже нормы. 20 ноября этот показатель был на уровне 730 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что 25 ноября в Москве ожидается первая в этом сезоне метель. По ее прогнозу, 21–22 ноября станут последними осенними днями, а с 23 ноября в столице начнется метеорологическая зима.

