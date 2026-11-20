Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В нескольких населенных пунктах Запорожской области возникли трудности с запуском отопления после повреждения распределительных сетей в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАХ.

Он провел совещание с главами муниципалитетов и представителями ресурсоснабжающих предприятий. Участники обсудили работу критической инфраструктуры и прохождение отопительного сезона.

По словам губернатора, подключение абонентов к коммунальным услугам продолжается постепенно, а для устранения последствий атаки подготовили план восстановления.

Аварийные бригады работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома. При этом Балицкий пояснил, что не может раскрыть подробности совещания и назвать конкретные сроки ремонта на каждом объекте. Это необходимо для безопасности специалистов и успешного завершения восстановительных работ.

Губернатор также поблагодарил жителей за терпение и поддержку сотрудников аварийных служб. По итогам совещания он поручил главам муниципалитетов поддерживать постоянную связь с ресурсоснабжающими организациями, оперативно реагировать на изменения обстановки и ежедневно докладывать о ходе ремонта и запуске отопления.

Кроме того, Балицкий потребовал усилить контроль за работой предприятий, не допускать срыва графиков и лично следить за оказанием адресной помощи жителям, столкнувшимся с трудностями.

Ранее при ударе по поселку Юбилейному в пригороде Луганска погибли три человека, еще шестеро, в том числе ребенок, получили ранения. В результате атаки повреждения разной степени тяжести получили 19 жилых домов. В одном обрушились бетонные перекрытия между подъездами, в 17 пострадали остекление и фасады, а у еще одного здания была повреждена кровля.