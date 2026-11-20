Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актриса Наталья Рудова высоко оценила выступления некоторых артистов, на концертах которых побывала в последнее время. Об этом она рассказала каналу "Звездач" в МАХ на VK TUSA.

"Дима Билан, Леха Элджей, концерт очень классный был, Seville – просто был невероятный концерт. На Оле Бузовой была – это был очень крутой концерт, она молодец!" – поделилась артистка.

Рудова также отметила, что старается поддерживать друзей, когда те обращаются к ней. По ее мнению, в этом нет ничего предосудительного. При этом актриса призналась, что есть несколько исполнителей, чьи выступления ей не нравятся, но называть их имена не стала.

Ранее Бузова рассказала, что народный артист России Филипп Киркоров поддержал ее перед юбилейным шоу, посвященным десятилетию музыкальной карьеры, а после выступления высоко оценил его масштаб и признался, что гордится певицей. Концерт прошел на "Live Арене" и собрал около 11 тысяч зрителей. Прохор Шаляпин оценил стоимость постановки примерно в 300 миллионов рублей.

