Ольга Бузова рассказала о впечатлениях Филиппа Киркорова от ее юбилейного шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Народный артист России Филипп Киркоров высоко оценил юбилейное шоу певицы Ольги Бузовой, посвященное десятилетию ее музыкальной карьеры. Об этом со ссылкой на слова звезды сообщает канал "Звездач" в МАХ.

Концерт прошел в "Live Арене" и собрал около 11 тысяч зрителей. Среди гостей были друзья и коллеги Бузовой, в том числе Киркоров, который поддержал артистку еще до выхода на сцену.

По словам певицы, перед началом шоу Киркоров обнял ее, сделал комплимент и пожелал удачи. Позже он вместе с певцом Прохором Шаляпиным встретил Бузову на сцене и поделился впечатлениями от концерта. Артист признался, что его поразил масштаб шоу, назвал его невероятным и добавил, что гордится Бузовой.

Шаляпин оценил стоимость концерта примерно в 300 миллионов рублей. Сама Бузова отказалась обсуждать финансовую сторону выступления, подчеркнув, что делает шоу прежде всего для зрителей.

Ранее певица рассказывала о заметном прогрессе в вокале и хореографии. По ее словам, педагоги по вокалу были удивлены ее успехами, а три хореографа, работавшие над шоу "Разрешаю себе", отмечали, что певица стала лучше двигаться и расширила танцевальную лексику. Артистка также подчеркивала, что новые навыки даются ей непросто и требуют много времени и усилий.