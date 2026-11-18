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В Красноярске врачи спасли семилетнюю девочку, в желудке и кишечнике которой находилось 38 инородных тел, в том числе 28 шариковых магнитов и 10 железок. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Пациентку доставили в детское хирургическое отделение с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. Врачи предположили развитие инвагинации – патологическое проникновение сегмента кишки в соседний отдел.

"Еще в приемном покое выполнили УЗИ и заподозрили инвагинацию. Но заключение нам не понравилось – возраст не тот", – уточнил заведующий детским хирургическим отделением Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона Вячеслав Ванюхин.

Рентгеновский снимок живота выявил большое количество металлических инородных объектов в желудочно-кишечном тракте, уточнил врач. Затем специалисты провели диагностическую лапароскопию, в ходе которой обнаружили спайки между кишечными петлями, соединившие несколько их участков.

Хирурги разделили прикрытые перфорации и извлекли все 38 предметов. Помимо 28 шариковых магнитов, среди них было несколько металлических скоб, четыре шурупа и кнопки. В настоящее девочка остается в отделении, ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее подмосковные врачи вытащили из желудка девочки пластмассовую деталь, которая выглядела как драгоценный камень. Операцию провели эндоскопическим методом. Специалисты аккуратно захватили инородное тело и извлекли его, процедура заняла не более 15 минут.