Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Московский хоккейный клуб "Спартак" и "Металлург" из Магнитогорска договорились об обмене игроками. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

В результате москвичи получили нападающих Руслана Исхакова и Игоря Нечаева, права на защитника Всеволода Комарова и денежную компенсацию. В Магнитогорск отправились хоккеисты Михаил Мальцев и права на Ивана Морозова.

Исхаков – 26-летний выпускник школы "Спартака", в которой он играл с 12 до 16 лет. В 2018 году нападающего выбрал "Айлендерс" во втором раунде драфта НХЛ. Затем он играл в США, Финляндии и Германии. В АХЛ у него 101 (35+66) очко в 138 играх, в НХЛ – два матча. В 2024 году спортсмен вернулся в Россию и набрал 94 (39+55) очка в 170 играх за ЦСКА и "Металлург".

20-летний Нечаев в нынешнем сезоне набрал 14 (6+8) очков в 24 играх за "Металлург". Всего в КХЛ центрфорвард записал на свой счет 20 (8+12) очков в 57 играх.

22-летний Комаров с 2021 года играет за океаном. На драфте НХЛ его выбрал "Баффало". Комаров признавался лучшим защитником сезона в юниорской лиге провинции Квебек, а в АХЛ набрал 36 (8+28) очков в 146 матчах.

Ранее российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин допустил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Спортсмен заявил, что все еще любит играть, но выходить на каждый матч ему непросто. Он указал, что НХЛ становится очень сильной и играть в ней тяжело.

