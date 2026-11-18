Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Проект "Зима в Москве" откроет новогоднюю почту в 12 столичных парках: ящики для писем Деду Морозу начнут принимать послания с 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В 2026 году в парках установят 12 почтовых ящиков. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что с помощью этих почтовых ящиков послания новогоднему волшебнику смогут отправить как дети, так и взрослые.

За восемь сезонов усадьба получила множество посланий, только годом ранее – около 50 тысяч. Среди отправителей чаще встречаются дошкольники и ученики младших классов.

Послание можно опустить в ящики в парке "Кузьминки", Московской усадьбе Деда Мороза, парке имени Лужкова, музее-усадьбе "Люблино", парках 50-летия Октября, "Сокольники", Таганском, саду "Эрмитаж", усадьбе "Воронцово", Парке Горького, а также в филиалах Московской усадьбы Деда Мороза в ландшафтном парке "Митино" и Измайловском парке.

Отправить письмо также можно онлайн – на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Кроме того, послание доставит обычная почта. Принимают письма в любом формате до 27 декабря.

На платформе "Мосбилет" ранее появился специальный раздел с новогодними программами четырех столичных усадеб Деда Мороза. В нем собрали сведения о праздничных представлениях, экскурсиях, квестах и других зимних мероприятиях, рассчитанных на посетителей парков.

Праздничные программы также подготовили в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" и парках Олимпийской Деревни, "Митино" и Измайловском. Для гостей обновили интерьеры и декорации, обустроили интерактивные пространства и предусмотрели встречи со сказочными персонажами.

