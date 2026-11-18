Басманный суд Москвы дал 12 лет колонии строгого режима гражданину Израиля Борису Вольфману, признанному виновным по делу о торговле людьми и черной трансплантологии. Об этом сообщает РИА Новости.

Вольфмана задержали в аэропорту "Внуково" в октябре 2025 года после депортации из Турции. В России он находился в розыске по обвинениям в торговле людьми в составе организованной группы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После задержания мужчину отправили СИЗО.

Следствие установило, что в период с 2006 по 2008 год Вольфман участвовал в деятельности международной группировки, которая торговала людьми ради изъятия у них жизненно важных органов для дальнейшей нелегальной трансплантации. Войдя в доверие к нескольким россиянам, члены группировки склонили их к поездке в Косово, где те за деньги согласились на удаление почек.

Операции провели незаконно в одной из частных клиник Приштины. Российское следствие классифицировало последствия этих манипуляций как тяжкие телесные повреждения.

Приговор Вольфману огласил судья Тимур Вахрамеев. Прокуратура в прениях сторон требовала для него 15 лет лишения свободы, защита просила оправдать его либо освободить от ответственности из-за истечения сроков давности. Свою вину подсудимый не признал.

По данным некоторых СМИ, помимо израильского, у Вольфмана также есть гражданство Украины. Также отдельные издания называли его теневым олигархом.

Ранее федеральный суд Манхэттена в США приговорил братьев Орена, Алона и Тала Александеров к 30 годам лишения свободы каждого по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Мужчин признали виновными еще в марте. Талу 40 лет, а близнецам Орену и Алону – по 39.

Следствие установило, что они использовали свое богатство и социальное положение, чтобы заманивать женщин на вечеринки и в роскошные дома. Там потерпевшим давали наркотики, после чего насиловали их.

