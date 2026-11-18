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Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о полном прекращении продажи вейпов с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них продлится на территории региона до 1 марта 2032 года. Согласно данным комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга, в городе работает 615 точек по продаже именно вейпов, а точек, которые осуществляют продажу табачной продукции и электронных устройств, насчитывается около 2,4 тысячи.

Председатель местного Законодательного собрания Александр Бельский уточнил, что в процессе работы над документом были зафиксированы тревожные показатели и свидетельства врачей, которые только убедили в необходимости принять решение скорее.

"Город обозначил свою позицию предельно четко: когда речь идет о здоровье детей, никаких полумер быть не может", – добавил он.

По словам депутата, теперь основное внимание будет уделяться контролю за соблюдением новых требований. В этой ситуации также важно, что город и область действуют сообща, уточнил Бельский.

"Мы заранее договорились синхронизировать законодательные решения, чтобы административная граница не стала лазейкой для продавцов. Сегодня законы о полном запрете розничной продажи вейпов приняты в обоих регионах", – сказал он.

Бельский подчеркнул, что у бизнеса есть время на изучение новых правил и внесение изменений в свою деятельность. Кроме того, депутат выразил мнение, что благополучие детей всегда должно быть выше коммерческой выгоды.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы могут принимать решение о введении временного запрета на розничную продажу вейпов на своей территории. Между тем в Ростовской области приняли областной закон, который с 1 марта 2027 года запрещает розничную продажу вейпов.

Он распространяется на электронные системы доставки никотина и жидкости к ним и будет действовать до 1 марта 2032 года. Ограничение касается всех покупателей – и взрослых, и детей.