Продажу вейпов запретят в Карелии с 1 марта 2027 года

Фото: depositphotos/librakv

Законодательное собрание Карелии приняло закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории республики с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили в республиканском парламенте.

Депутаты поддержали инициативу главы региона Артура Парфенчикова. Проект закона был принят сразу в первом и втором окончательном чтении. Ограничение будет действовать до 1 марта 2032 года.

"Сделали это не против бизнеса, а ради здоровья – прежде всего наших детей. Сладкий пар не безобидная забава, а никотин и химия, которые формируют зависимость незаметно", – написал Парфенчиков в своем канале в мессенджере MAX.

Он уточнил, что документ прошел все нужные согласования, оценку регулирующего воздействия, публичные консультации и экспертный совет.

Ранее аналогичное решение приняли в Марий Эл. Продажи вейпов запретят в регионе с 1 марта следующего года. Глава республики Юрий Зайцев пояснил, что электронные сигареты популярные среди молодежи. Однако эти устройства наносят серьезный вред организму.