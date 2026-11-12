Набиуллина назвала нехватку кадров главным ограничением для роста экономики России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дефицит работников продолжает сдерживать развитие российской экономики, поскольку возможности для увеличения числа занятых практически исчерпались еще в 2024 году. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, на фоне сокращения доступных трудовых ресурсов темпы экономического роста закономерно замедлились. Дальнейшее развитие во многом будет зависеть от повышения производительности труда, однако пока этот показатель растет недостаточно быстро.

Набиуллина также обратила внимание на неоднородную ситуацию в отдельных отраслях. В частности, на предприятиях деревообработки и черной металлургии происходили сокращения персонала, а крупные автопроизводители периодически переводили сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

Подобные меры и простои болезненно отражаются на работниках, однако, по оценке Банка России, наиболее сложный период замедления спроса и экономической активности в этих секторах пришелся на первый квартал 2026 года и уже остался позади.

Вместе с тем потребность в новых сотрудниках сохраняется в цветной металлургии, химической и фармацевтической промышленности, промышленном строительстве, логистике и торговле. Набиуллина добавила, что во всех этих базовых отраслях компаний, испытывающих нехватку персонала, по-прежнему больше, чем предприятий, которым хватает работников или где сотрудники загружены не полностью.

Она объяснила, что сейчас происходит перераспределение трудовых ресурсов: люди переходят из компаний и секторов, где потребность в них снижается, в те, где их навыки более востребованы. Низкая безработица, по мнению главы ЦБ, свидетельствует о том, что уволенные сотрудники находят новые рабочие места.

Набиуллина считает, что не следует препятствовать такому перемещению работников, поскольку оно способствует структурной перестройке экономики и повышению производительности труда.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляционные риски в России по-прежнему преобладают. Среди основных угроз она назвала медленное восстановление производственных мощностей, высокие инфляционные ожидания, напряженность на рынке труда и увеличение бюджетного дефицита. Самым неблагоприятным сценарием она считает одновременное сокращение предложения товаров и услуг и ускорение спроса на них.

