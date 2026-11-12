Ушаков провел с Уиткоффом и Кушнером консультации перед встречей с Путиным

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Помощник президента России Юрий Ушаков провел со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером консультации перед переговорами с Владимиром Путиным. Его слова передает РИА Новости.

Как он отметил, в настоящее время никакой позиции не зафиксировано. Ушаков также уточнил, что на переговорах Путин поднимет вопросы, которые ведут к урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал настроение американских представителей позитивным.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с Путиным 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев.

Они планируют обсудить с президентом России ряд вопросов, по которым был достигнут прогресс на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, а также хотят получить согласие Путина на включение Европы в переговорный процесс по Украине.

После этого американские представители встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским в Дублине.

