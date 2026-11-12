Газопровод высокого давления появится в Вороновском и Михайлово-Ярцевском поселениях

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Газопровод высокого давления протяженностью более 4,7 километра построят в Вороновском и Михайлово-Ярцевском поселениях ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы стартовали в августе 2026 года. На данный момент готовность объекта оценивается в 20%. Как отметили в комплексе, это сложный проект, поскольку часть трассы проходит через особо охраняемую природную территорию. Перед началом строительства специалисты детально изучили участок и подобрали оптимальный маршрут, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Большую часть работ планируется выполнить открытым способом. На участках, где газопровод пересекает реку, дороги и инженерные коммуникации, предусмотрены закрытые переходы – их построят методами микротоннелирования и бурошнекового бурения.

Новый объект оснастят автоматизированным запорным устройством, которое позволит дистанционно управлять подачей газа.

Тем временем строительная готовность газопровода высокого давления в Пресненском районе Москвы приблизилась к 40%. Первый участок магистрали уже интегрировали в основную систему. Работы провели после снижения давления в сети с соблюдением всех стандартов безопасности.