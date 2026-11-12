В сервисе "Моспитомец" появились отдельные страницы приютов для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сервис "Моспитомец" на mos.ru добавили отдельные страницы приютов для животных с анкетами кошек и собак, которые находятся в каждом конкретном учреждении. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Теперь на карте отображаются разные приюты. Пользователи могут выбрать конкретное место и найти кнопку "Все питомцы приюта", чтобы увидеть его обитателей.

Также для удобства можно использовать фильтры. Они позволяют отметить свои предпочтения: пол, возраст, шерсть, размер, окрас. Упрощает поиск и специальный тест из шести вопросов. Исходя из ответов система покажет анкеты хвостатых, с которыми у пользователя наибольшая совместимость.

Отдельные страницы со списками питомцев полезны для сотрудников приютов и волонтеров. Потенциальным хозяевам, которые еще не определились с выбором, теперь достаточно отправить одну ссылку на каталог подопечных учреждения. Это поможет им узнать больше о питомцах, чьи анкеты они не заметили сразу.

Также один из новых фильтров в каталоге позволит узнать, о каких питомцах заботится определенный приют. При этом можно отметить как одно, так и несколько учреждений.

Кроме того, в разделе "Каталог питомцев" теперь можно увидеть больше анкет еще до применения фильтров. Это позволяет животным быть замеченными сразу.

К первому дню рождения сервиса анкеты стали более подробными. Например, там упоминается, что животное приучено к поводку или лотку. Благодаря нововведению горожанам, которые впервые готовятся завести кошку или собаку, будет легче подготовиться ко встрече.

Если определенное животное привлекло внимание, можно нажать на фотографию, чтобы увидеть информацию о нем. Там же доступна запись в приют для личного знакомства. Для этого потребуется авторизоваться на портале mos.ru и оставить данные, чтобы сотрудники учреждения могли согласовать дату посещения.

Ранее на Рождественском бульваре открылась фотовыставка сервиса "Моспитомец". Увидеть ее жители и гости столицы могут до 15 ноября. Она посвящена работе проекта, его результатам и животным, которые уже обрели новый дом.