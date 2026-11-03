На Рождественском бульваре открылась выставка "Моспитомца" с историями животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На Рождественском бульваре начала работать фотовыставка сервиса "Моспитомец" портала mos.ru. Посетить экспозицию можно до 15 ноября. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Выставка посвящена работе проекта, его результатам и животным, которые уже нашли новых хозяев. На стендах Московской дирекции массовых мероприятий, подведомственной столичному департаменту культуры, собраны истории кошек и собак, которым сервис помог переехать в семью.

Один из сюжетов рассказывает о котах Джокере и Блэке: москвичка Дарья увидела анкету Джокера в сервисе и решила забрать домой еще и его друга. Другие материалы показывают, как питомцы осваиваются в новом доме, восстанавливают доверие к людям и становятся частью семьи.

Отдельные стенды отведены животным, ставшим символами сезонов, и питомцам, популярным у пользователей "Моспитомца". Доцент из приюта "Большой" на севере Москвы получил роль талисмана весны, Андромеда из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" стала символом лета, а Тимофей из приюта для безнадзорных животных ЮЗАО удостоен титула "Мистер Осеннее очарование".

Выставка показывает, насколько разными бывают характеры и внешность четвероногих, и напоминает, что каждому из них нужен внимательный владелец.

На одном из стендов собраны ключевые показатели сервиса. К проекту присоединились 14 приютов-партнеров – 13 городских и один частный. В каталоге размещено более 1,8 тысячи анкет животных, в том числе свыше 1,3 тысячи собак и более 450 кошек. Все они привиты, чипированы, социализированы и готовы к переезду в новую семью.

Посетители узнают, как искать питомца по предпочтениям и изучать анкету собаки или кошки. Отдельные материалы объясняют, что значит ответственное отношение к животным, как за ними ухаживать и какие шаги нужно сделать перед появлением нового члена семьи.

Ранее сервис "Моспитомец" победил во Второй Всероссийской премии ответственного отношения к животным в номинации "Цифровые и технологические решения". Вручение награды прошло в рамках Второго Всероссийского форума ответственного отношения к животным.