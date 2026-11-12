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12 ноября, 11:17

Экономика

Wildberries начал тестировать оплату наличными через терминалы в пунктах выдачи

Фото: depositphotos/strelok

Wildberries совместно с сетью терминалов самообслуживания "Элекснет" запускает пилотный проект по оплате заказов наличными с помощью платежных терминалов в пунктах выдачи заказов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе RWB.

Тестирование новой услуги начинается в 30 пунктах выдачи компании в Серпухове. После проведения эксперимента маркетплейс решит, нужно ли распространять услугу на ПВЗ в других городах.

Чтобы оплатить заказ наличными, клиент должен будет отметить этот способ при оформлении. Для получения товаров необходимо показать сотруднику QR-код. После их примерки или осмотра нужно отсканировать код через терминал.

При появлении информации о заказе на экране можно будет внести купюры и забрать покупки. Способ оплаты также можно изменить при получении товаров.

Ранее маркетплейс Ozon также запустил возможность оплаты заказов наличными через банкоматы Ozon Банка. Однако такой способ доступен только при заказе на сумму от 15 тысяч рублей. При этом наличными запрещено оплачивать цифровые и зарубежные товары.

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