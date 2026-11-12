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12 ноября, 11:20

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АТОР: россияне могут быстрее получить визы в Грецию и Испанию

В АТОР назвали страны Европы, где россиянам быстрее выдают визы

Фото: depositphotos/id1974​

Быстрее всего российские туристы сейчас могут получить шенгенские визы в Грецию и Испанию, при этом сроки оформления документов сократились и в Италии. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В Греции заявления теперь рассматривают за две недели вместо месяца. Испанские визы некоторые туристические компании получают примерно за 14 дней, хотя раньше на это уходило около четырех недель. В Италии оформление документов в Москве ускорилось с 60 до 45 дней.

Швейцарский шенген обычно оформляют примерно за три недели, а венгерский – за месяц. Французскую визу в среднем выдают за четыре недели, однако отдельным заявителям удается получить ее всего за две. В АТОР также отметили, что свободные даты для подачи документов во французские визовые центры периодически появляются даже на ближайшие дни.

При этом скорость оформления не всегда означает, что заявители могут быстро попасть на прием. Сложнее всего сейчас записаться на подачу документов в испанские визовые центры – количество доступных мест сократилось примерно на 80–90%, поэтому найти свободную дату при обычной записи стало значительно труднее.

Также этой осенью возникли сложности с записью на оформление венгерской визы. Тем, кто планирует получить швейцарский шенген, придется готовиться заранее – ближайшие свободные даты уже сместились почти на конец января 2027 года.

Туроператоры предупреждают, что указанные сроки не гарантируют своевременного получения документов каждым заявителем. Путешественникам рекомендуют учитывать информацию визовых центров и оставлять запас времени на возможные задержки.

В АТОР добавили, что до новогодних праздников остается больше 1,5 месяца, поэтому получить шенген к концу декабря еще возможно, однако гарантировать готовность визы в срок нельзя.

Ранее на Мальдивах изменили порядок заполнения обязательной декларации IMUGA для иностранных туристов. Теперь перед отправкой анкеты путешественникам необходимо подтвердить адрес электронной почты с помощью одноразового кода. Новое требование действует с 9 ноября.

Спрос на зарубежные туры на новогодние праздники вырос более чем вдвое

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