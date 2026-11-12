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12 ноября, 10:58

Политика

Уиткоффа заинтересовала куртка сборной России при встрече с Дмитриевым

Фото: х.com/kadmitriev

Спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа привлекла куртка сборной России, в которой его встречал в Москве спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает газета "Известия".

На кадрах, которые разместил Дмитриев, заметно, как американский представитель, спустившись по трапу самолета, с интересом начал рассматривать белую куртку с красным традиционным узором. Он также с улыбкой что-то спросил о ней.

Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что в столице они встретятся с Владимиром Путиным.

Накануне в Абу-Даби прошла трехсторонняя встреча по Украине. Уиткофф и Кушнер представляли на ней США. В рамках переговоров Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными.

Мединский заявил о сближении позиций РФ и Украины после переговоров в Абу-Даби

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Сюжет: Переговоры по Украине
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