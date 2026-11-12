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12 ноября, 10:13

Происшествия

Агентов Украины задержали в трех регионах России

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали в Адыгее, Донецкой Народной Республике и Омской области четырех агентов украинских спецслужб. Они собирали информацию о бойцах СВО, а также объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве рассказали, что задержания прошли в Майкопе, Донецке и Омске. Среди задержанных – трое россиян и один иностранец. По данным ФСБ, они работали по заданию украинских кураторов и собирали сведения для последующего совершения терактов.

Помимо сбора информации, задержанные распространяли в Сети призывы совершать террористические преступления. Эта деятельность координировалась через мессенджер Telegram. За сотрудничество с украинскими спецслужбами агентам пообещали деньги и выезд на территорию Евросоюза, добавили в ФСБ.

Ранее в Краснодарском крае пресекли подготовку теракта против военного. Россиянин от украинских спецслужб получил координаты тайника с взрывными устройствами. Его задержали, возбуждено уголовное дело о госизмене. В настоящее время фигурант находится под стражей.

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