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12 ноября, 10:05

В мире

В Австралии нашли живым подростка спустя почти неделю поисков в лесу

Фото: abc.net.au

Подростка обнаружили живым после шести дней поисков в лесу на востоке штата Виктория в Австралии. Об этом сообщил портал Mirage News.

По данным СМИ, 17-летний Уильям пропал 6 ноября во время похода с другом примерно в 180 километрах к востоку от Мельбурна. Полиция выяснила, что он направился за дополнительным снаряжением, однако так и не вернулся.

На портале подчеркнули, что в рамках воздушного поиска в районе Коуорр авиационное подразделение заметило в лесу ящик для рыболовных снастей. Затем специалисты увидели подростка, который лежал около ручья. Его доставили в поисковой штаб, после чего госпитализировали. Мать молодого человека сообщила, что у ее сына нашли несколько царапин.

Ранее в Испании пожарные спасли 73-летнего мужчину, который был заперт внутри бочки с вином и начал задыхаться из-за скопившихся газов и остатков брожения. Инцидент произошел в городе Карседо-де-Ломес. Мужчина сам позвонил в службу спасения и рассказал о произошедшем. Когда пожарные оказались на месте, сосед уже удерживал пострадавшего, чтобы тот не погрузился глубже.

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