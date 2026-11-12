Движение на МКАД в районе Ленинградского шоссе затруднено из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на внутренней стороне 75-го километра МКАД в районе развязки с Ленинградским шоссе. В этом районе образовался затор протяженностью 2,4 километра, сообщил столичный Дептранс.

Автомобили столкнулись в районе съезда № 75. На месте работают городские оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего машина перевернулась и оказалась на встречной полосе. Авария уже ликвидирована, движение на участке свободно.

Также накануне на Фестивальной улице в Москве столкнулись автобус маршрута м57 и легковой автомобиль. ДТП произошло около 19:18 возле дома 2б, никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

