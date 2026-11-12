Минобороны РФ сообщило о поражении объектов ВПК и энергетики Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска в ночь на 12 ноября нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины, а также складам боеприпасов в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, для атаки применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по энергетическим объектам Украины. В Кривом Роге вывели из строя подстанцию напряжением 330 киловольт, а в Одесской области – еще две, на 110 и 330 киловольт.

Кроме того, военные заявили об атаке на сухогруз в Черном море, который, по утверждению министерства, перевозил вооружение и военное имущество для украинской армии.