Жителя Московской области оштрафовали за поиск экстремистских материалов

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Житель Московской области получил административное наказание за поиск экстремистских материалов в интернете. Это первый известный случай применения соответствующей статьи КоАП в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Протокол в отношении мужчины составили по статье 13.53 КоАП России. Она предусматривает ответственность за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Дело поступило на рассмотрение мировому судье Дмитровского судебного района.

По итогам разбирательства судья вынес постановление о назначении административного наказания. При этом в судебном участке не стали уточнять, какую именно сумму должен выплатить нарушитель.

Статью 13.53 включили в КоАП России в сентябре 2025 года. Она предусматривает штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал компанию Telegram и фонд Wikimedia Foundation за неудаление запрещенной к распространению в России информации. Организации признаны виновными в совершении административного правонарушения.