Жителя Владимирской области оштрафовали за танцы на воинском мемориале

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Владимирской области"

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Вязников Владимирской области за танцы на пьедестале памятника, посвященного героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Вечером 10 июля нетрезвый мужчина находился у монумента "В честь воинов-вязниковцев, погибших в 1941–1945 годы". В присутствии других людей он поднялся на пьедестал и станцевал под музыку. После этого он дважды плюнул в чашу с Вечным огнем на постаменте и перенес к пламени венки, возложенные к мемориалу.

Мужчину признали виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично. Как уточнили в пресс-службе, наказание назначили с учетом личности подсудимого и совокупности смягчающих обстоятельств. В суде мужчина полностью признал вину и заявил о раскаянии.

Ранее мужчина осквернил Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Реутовцам, погибшим за Отечество" в подмосковном Реутове. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к центральной стеле мемориала и вылил на пламя спиртное, после чего ушел. Его задержали и заключили под стражу.