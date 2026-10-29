Reuters: звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау приехал в Киев

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Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", посетил Киев. Об этом сообщило агентство Reuters.

На опубликованных снимках видно, что актер находился на одной из станций киевского метро, где общался с местными жителями и фотографировался с ними. Другие подробности его поездки не приводятся.

Ранее, в сентябре, американская актриса Анджелина Джоли приезжала в Полтаву на Украине. Она находилась в городе проездом и останавливалась в одном из кафе, расположенном в отеле. Другие подробности не приводились.

До этого Джоли бывала на Украине в конце августа 2026 года. Тогда актриса посетила Львов и Тернополь, однако цели поездки не раскрывались.