Фото: depositphotos/sezerozger

В Германии растет число граждан, выступающих за пересмотр отношений с Россией и возвращение к конструктивному сотрудничеству. Об этом заявили РИА Новости в посольстве России в ФРГ, комментируя сообщения о подготовке немецкого спецназа к возможному конфликту с Москвой.

Поводом для заявления стали слова главы командования сил специального назначения бундесвера Андреаса Кюне. В интервью немецким СМИ он сообщил, что Германия готовит подразделения спецназа к возможному военному противостоянию с Россией.

В российском дипломатическом представительстве отметили, что на фоне подобных заявлений все чаще звучат призывы отказаться от конфронтации. По оценке посольства, рядовые немцы поддерживают восстановление диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

"Все чаще звучат голоса рядовых немцев, поддерживающих восстановление конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией", – сообщили в диппредставительстве.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается вступать в конфликт с европейскими странами, однако готова к любому развитию событий. Он также отмечал, что западные политики используют заявления о якобы существующей российской угрозе, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.