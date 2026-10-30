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30 октября, 11:42

Экономика

Москва вновь получила наивысший кредитный рейтинг

Фото: foto.mos.ru

Ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы и ее облигаций на наивысшем уровне AAA(RU). Прогноз по рейтингу стабильный, сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.

Оценка формируется из множества параметров, описывающих состояние экономики и бюджетной системы города. К ключевым относятся экономический потенциал столицы, минимальная долговая нагрузка, высокая операционная эффективность бюджета и значительный запас ликвидности.

В Москве живет примерно 9% населения России, при этом город занимает первое место в стране по объему совокупного валового регионального продукта. Доходная база бюджета диверсифицирована по отраслям, безработица держится на стабильно низком уровне, социальная и инженерная инфраструктура развита. Эти факторы предоставили возможность присвоить столице максимальную оценку экономического потенциала, отметили в АКРА.

Долговая политика Москвы характеризуется как сбалансированная: с начала 2026 года государственный долг сократился на 5%. Долговая нагрузка низкая, а процентные расходы незначительные. Баланс текущих операций ежегодно остается положительным, соотношение собственных доходов и расходов бюджета за последние пять лет показывает, что средств для покрытия текущих трат достаточно.

"В 2025 году почти 98% доходов бюджета составили налоговые и неналоговые поступления. Это демонстрирует высокий уровень автономности бюджета и позволяет городу самостоятельно финансировать капитальные расходы, направленные на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры", – добавили в агентстве.

Планирование бюджета в столице назвали консервативным, а качественную оценку бюджетного профиля города – максимальной. Ликвидность бюджета соответствует наивысшему уровню, риски рефинансирования текущих обязательств отсутствуют.

Кроме того, был подтвержден наивысший рейтинг AAA(RU) государственных облигаций Москвы 74-го выпуска, находящихся в обращении государственных облигаций, со сроком погашения 18 мая 2028 года.

Ранее руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович заявила, что бюджет Москвы выстроен вокруг человека, семьи и еe потребностей. В нем четко расставлены приоритеты: на первом месте поддержка тех, кто особенно в ней нуждается, – люди с инвалидностью, горожане старшего возраста, семьи с детьми, в том числе многодетные, участники СВО, отметила она.

Глава организации подчеркнула, что работа по поддержке горожан носит системный характер: меры постоянно отслеживают и при необходимости усиливают, поэтому социальная составляющая бюджета укрепляется ежегодно. Подтверждением эффективности такого подхода является динамика роста числа многодетных семей в Москве. За последние 15 лет их количество увеличилось почти в четыре раза и уже превышает 250 тысяч, в них воспитываются около 640 тысяч детей.

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