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16 октября, 14:20

Экономика

Карпович: бюджет Москвы выстроен вокруг человека, семьи и ее потребностей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный бюджет выстроен вокруг человека, семьи и еe потребностей. Об этом Агентству "Москва" заявила руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

"В нем четко расставлены приоритеты: на первом месте поддержка тех, кто особенно в ней нуждается, – люди с инвалидностью, горожане старшего возраста, семьи с детьми, в том числе многодетные, участники СВО", – отметила Карпович.

Она подчеркнула, что работа по поддержке горожан носит системный характер: меры постоянно отслеживают и при необходимости усиливают, поэтому социальная составляющая бюджета укрепляется ежегодно.

Подтверждением эффективности такого подхода является динамика роста числа многодетных семей в Москве. За последние 15 лет их количество увеличилось почти в четыре раза и уже превышает 250 тысяч, в них воспитываются около 640 тысяч детей.

По словам Карпович, город предоставляет таким семьям масштабную и многоуровневую поддержку. Они получают ежемесячные и ежегодные выплаты, льготы по коммунальным услугам и капремонту, компенсации за телефон, бесплатное питание, лекарства, проезд, парковку и другое.

Как указала глава организации, комплексный подход демонстрирует, что столица системно формирует условия для благополучия и стабильности разных категорий жителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что половину бюджета Москвы на 2027–2029 годы составят социальные расходы. В частности, в следующем году будут проиндексированы ряд выплат. На соцподдержку жителей города заложено 2,4 триллиона рублей. В 2027 году на эти цели выделят 815,1 миллиарда рублей.

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