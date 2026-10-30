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30 октября, 12:27

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Песков: число контактирующих с РФ политиков вырастет, если в Европе возобладает разум

Песков назвал условие для увеличения числа контактирующих с Россией политиков

Фото: kremlin.ru

Число политиков, выходящих на контакт с Россией, вырастет, если в Европе возобладает разум. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если, скажем так, разум все-таки возобладает в Европе, количество выходящих на контакты увеличится. Если нет, то не будет увеличиваться", – сказал он, уточнив, что это никак не повлияет на процесс трехсторонних переговоров России, США и Украины.

Песков отметил, что Владимир Путин был, есть и будет открытым к контактам со всеми лидерами в интересах выхода на мирное урегулирование по Украине.

Он также прокомментировал публикацию Financial Times о том, что США якобы рассматривают Великобританию, Францию и Германию как вероятных представителей Европы на переговорах Москвы, Вашингтона и Киева. Песков пояснил, что возможность участия европейских стран в трехсторонней встрече ни с кем не обсуждалась.

Ранее Путин рассказал о существовании людей, которые хотят наладить с Москвой диалог и не планируют наносить ей стратегическое поражение. Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений со странами ЕС, подчеркнул глава государства.

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