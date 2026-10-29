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29 октября, 11:53

Политика

Песков заявил, что слову "никогда" не место в политике

Фото: kremlin.ru

Слово "никогда" не должно звучать в отношениях между государствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал возможность полного отказа европейских стран от энергоресурсов из России.

"Зарекаться на будущее, что "никогда не будем это покупать", тоже недальновидно. <...> Такого не должно быть", – подчеркнул Песков.

По оценке представителя Кремля, страны Европы, отказываясь от российских поставок, "сами рубят сук, на котором сидели". Он отметил, что процветание европейской экономики и ее конкурентоспособность во многом строились на дешевых энергоносителях и дешевом трубопроводном газе из России.

"Дальновидно ли это – однозначно нет", – заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Путин отмечал, что политика европейских стран, нацеленная на отказ от всего российского, оказалась нежизнеспособной. Российский сжиженный природный газ (СПГ) при этом по-прежнему занимает около 20% европейского рынка.

Президент указал, что Россия не отказывалась от экспорта энергоресурсов в Европу. Такое решение приняли сами европейские страны, которые продолжают планировать отказ от оставшихся поставок.

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