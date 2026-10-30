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30 октября, 11:32

Политика

Доверие россиян Путину составляет 75,6%

Фото: kremlin.ru

Доверие россиян Владимиру Путину достигает 75,6%. Об этом сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.

Опрос проводился с 19 по 25 октября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Деятельность президента одобряют 71,6% опрошенных.

Деятельность правительства РФ одобряют 44,2% участников опроса. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 45,4%, а доверяют ему 55,6% респондентов.

Среди партий поддержка "Единой России" достигла 32,5%. КПРФ поддерживают 14%, ЛДПР – 9,5%, "Справедливую Россию" – 4,4%, "Новых людей" – 9,7%.

Что касается доверия лидерам партий, то председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 37,2% опрошенных. Лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову – 28%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,4%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 14%.

Аналогичный опрос проводился в начале октября. Тогда доверие Путину выразили 74,7% россиян, а недоверие – 20,5% участников. Работу российского лидера одобрили 69,4% респондентов, не одобрили 19,7%.

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