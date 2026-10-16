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16 октября, 11:45

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ВЦИОМ: Путину доверяют 74,7% россиян

Путину доверяют 74,7% россиян – ВЦИОМ

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 74,7% россиян. Такой вывод следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

Недоверие главе государства выразили 20,5% участников. Работу Путина одобряют 69,4% респондентов, не одобряют – 19,7%.

Деятельность правительства положительно оценили 44,3% россиян, отрицательно – 21,7%. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 55,6% участников опроса, не доверяют – 24,5%.

По данным ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие выходные, за "Единую Россию" проголосовали бы 33,4% россиян, за КПРФ – 17,4%, за ЛДПР – 10,3%, за "Новых людей" – 8,9%, за партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 4,1%.

Опрос был проведен с 5 по 11 октября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Использовалась комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.

Аналогичный опрос проводился в июле. Тогда большинство россиян (71%) выразили доверие Путину, а 65,1% положительно оценили его работу. Недоверие выразили 24,4% респондентов, еще 23,4% заявили, что не одобряют деятельность президента. Работу правительства положительно оценили 45,6% участников исследования, отрицательно – 24,4%.

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