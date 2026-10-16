Офисно-деловой центр "Магистральная 12" появился в Хорошёвском районе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Хорошёвском районе столицы возвели офисно-деловой центр "Магистральная 12". Об этом рассказал заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что архитектурную концепцию бизнес-центра разработали в рамках системного подхода к деловой застройке территории "Большого Сити".

Здание находится по адресу 5-я Магистральная улица, дом 4, строение 3. Рядом расположены станции метро "Хорошёвская" и "Полежаевская". Общая площадь объекта составляет около 20 тысяч квадратных метров. В нем 11 этажей, а фасад собран из 23 стеклянных объемов кубической формы.

Внутри предусмотрены офисы со свободной планировкой, атриум под светопрозрачным куполом и террасы на пятом и девятом этажах с выходом непосредственно из офисов. Рабочие пространства занимают 16,5 тысячи квадратных метров и рассчитаны примерно на 1,5 тысячи человек.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в свою очередь, рассказал, что на объекте провели пять выездных проверок. По итогам финального мероприятия инспекторы оформили заключение о соответствии здания требованиям документации и архитектурно-градостроительному решению.

Основную часть здания приподняли над землей на 6,75 метра. Она опирается на колонны, а между ними обустроили открытую парковку. Блоки фасадов визуально нависают друг над другом. В здании работают три отдельные лифтовые группы с четырьмя грузопассажирскими лифтами. Также предусмотрен наземный паркинг на 126 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в районе Внуково появится офисно-деловой центр площадью более 24 тысяч квадратных метров, рассчитанный почти на 1,4 тысячи рабочих мест. Здание возведут на участке площадью более 0,5 гектара по адресу Зайцевское шоссе, квартал 39. Центр будет состоять из 12 этажей.

